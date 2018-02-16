«Яндекс» выяснил, какие блины любят готовить в Петербурге

«Яндекс» выяснил, какие рецепты блинов чаще ищут в Петербурге во время Масленицы.

Оказалось, что чаще всего жителей города интересуют тонкие блины. «Серебро» в масленичном рейтинге у блинов с дырочками, а третье место у ажурных блинов. Пышные блинчики попали лишь на пятое и шестое места — интерес к таким рецептам в Петербурге ниже, чем в других крупных городах страны.

Сервис также выяснил, что в Петербурге чаще готовят блины на молоке. В топ-10 также попал рецепт приготовления угощений на пиве.

Лидерами по начинкам стали творог, мясо и сыр. Среди десяти самых популярных запросов также курица, грибы, икра, ветчина, рыба, капуста и бананы. Результаты примерно те же, что и в целом по стране, хотя блины с капустой в Петербурге ищут в три раза чаще, чем в среднем по России.

По данным аналитиков «Яндекс», в масленичную неделю рецепты блинов в целом по стране ищут в 9 раз чаще чем обычно. О том,куда в Петербурге пойти поесть блинов на Масленицу можно почитать здесь.