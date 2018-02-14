Петербургского дизайнера Михаила Орлова приговорили к трем годам колонии

в комментарии «Деловому Петербургу»

«Здесь ничто не выносится в публичное поле. В основном это происходит из-за алчности и поиска везде, где только можно, элементарной выгоды. В Крыму, куда я отправился в 2014 году, попал в историю, вкратце напомню. Как приехал, сразу занялся оформлением летнего пляжного ресторана в Ялте, привлек инвестора из Петербурга, где я создал дизайн для 80 ресторанов. В этом ялтинском заведении произошел несчастный случай: от удара током погиб промоутер вечеринки и его друг, который пытался вытащить его из-за сцены. Оба были нетрезвые, а светильник, на который упал промоутер, разбился. Суд длился 3,5 года, и меня осудили на 3 года колонии, хотя я не находился в тот момент в ресторане и не отвечал за это оборудование. Суд в упор не слышит никаких аргументов, правда никого не интересует, а на слушаниях даже мать погибшего сказала, что не тех судят. Есть установка кого-то осудить, и этот человек, хотя ни одна экспертиза и документ это не подтверждает, получается, я. Хотя это так и не доказано».