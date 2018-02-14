Петербургского дизайнера Михаила Орлова приговорили к трем годам колонии
В Крыму в Ялте дизайнеру интерьеров вынесли приговор, обвинив в смерти двух гостей от удара током, который случился через два года после сдачи проекта.
Михаил Орлов, ресторатор и дизайнер
в комментарии «Деловому Петербургу»
«Здесь ничто не выносится в публичное поле. В основном это происходит из-за алчности и поиска везде, где только можно, элементарной выгоды. В Крыму, куда я отправился в 2014 году, попал в историю, вкратце напомню. Как приехал, сразу занялся оформлением летнего пляжного ресторана в Ялте, привлек инвестора из Петербурга, где я создал дизайн для 80 ресторанов. В этом ялтинском заведении произошел несчастный случай: от удара током погиб промоутер вечеринки и его друг, который пытался вытащить его из-за сцены. Оба были нетрезвые, а светильник, на который упал промоутер, разбился. Суд длился 3,5 года, и меня осудили на 3 года колонии, хотя я не находился в тот момент в ресторане и не отвечал за это оборудование. Суд в упор не слышит никаких аргументов, правда никого не интересует, а на слушаниях даже мать погибшего сказала, что не тех судят. Есть установка кого-то осудить, и этот человек, хотя ни одна экспертиза и документ это не подтверждает, получается, я. Хотя это так и не доказано».
Напомним, что начинавший саксофонистом у Богдана Титомира и Анжелики Варум, в двадцать один год Орлов стал промоутером — «Конюшенный двор», запущенный им на канале Грибоедова, был первым ночным клубом в Петербурге. Спродюсированный Орловым «Онегин» до сих пор вспоминают как фантастическое по энергетике место. В возрасте тридцати трех лет Михаил решил самостоятельно заняться дизайном очередного подшефного заведения, это было SpoonCafe на Большой Морской. Отучившись в New York School of Interior Design, он начал активно применять полученные навыки и на фоне бума нулевых на рестораны-гиганты первым предложил по-домашнему уютные заведения. Поначалу это были псевдосоветские Mari Vanna в Петербурге и Нью-Йорке и стилизованные под прованс «На речке», Baranka и «Чиполлино», а затем Михаил переключился на нью-йоркский индастриал в Cafe Berlin и Tony's Kitchen. В начале весны 2014 года Орлов переехал в Крым, где тут же оформил клуб BarFly на пляже гостиницы «Ялта-Интурист» и панорамный ресторан «Чайка».
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