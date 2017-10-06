Марина Абрамович выпустила пирожные со вкусом себя

Марина Абрамович совместно с экспериментальной кондитерской маркой Kreëmart выпустила коллекцию пирожных макарон, при создании которых художница-акционистка обратилась к ароматам и вкусам своего детства — кофе, свежего базилика, тмина, кардамона — и многочисленных путешествий. «Это будут макарон со вкусом меня», — отметила она.

Сладости продаются в бутике Ladurée лондонского универмага Harrods, а 19 октября их привезут на парижскую международную ярмарку современного искусства FIAC. Позже Kreëmart планируют продавать их по всему миру.

«Большинство моих работ неосязаемы, как и само искусство перформанса. Творения Kreëmart обладают тем же свойством — мы съедаем их, а потом о сладостях остаётся лишь память», — рассказала изданию ArtNet Абрамович.