Количество кофеен «Кофе Хауз» в Петербурге сократилось вдвое

Количество кофеен сети «Кофе Хауз» в Петербурге сократилось в два раза. Об этом пишет «Деловой Петербург». Представители сети рассказали изданию, что закрывают исключительно нерентабельные кофейни. 

Сеть «Шоколадница», которая приобрела «Кофе Хауз» несколько лет назад, проведет ребрендинг кафе, после которого обновленный «Кофе Хауз» будет отличаться новым меню и улучшенным сервисом.

В сентябре 2016 года в Петербурге насчитывалось 50 точек «Кофе Хауз». Сейчас в городе работают 30 заведений бренда «Кофе Хауз» и 22 кофейни «Шоколадница».

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