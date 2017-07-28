В России кофе подорожает на 20% к Новому году

Кофе в России к Новому году подорожает на 20% из-за плохого урожая в Латинской Америке и желания поставщиков компенсировать свои потери за предыдущие годы, когда цены в валюте были занижены из-за падения рубля. «Известия» пишут, что меньше всего подорожание напитка будет заметно в кофейнях — там рост цен составит примерно 10%.

Речь идет о ценах на кофейные зерна у зарубежных поставщиков. Отмечается, что рост цен будет отложенным, так как кофе — это тот продукт, который хранится долго и который еще нужно расфасовать. Между тем объемы импорта кофе, как указано в ежемесячном обзоре Минсельхоза о ситуации в агропромышленном комплексе, с начала текущего года по май относительно аналогичного периода в 2016 году увеличились на 3,6%.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, повышение цен поставщиков уже отражается на стоимости продукта в рознице. Так, натуральный растворимый кофе в январе-мае подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года (средняя цена - 2,36 тыс. рублей за 1 кг). Натуральный кофе (в зернах и молотый) подорожал на 6% (средняя цена 1,01 тыс. рублей за 1 кг). Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев стакан напитка вырос в цене на 3%, до 67 рублей в среднем по России.

По материалам «ДП».