Российский производитель майонеза займется разработкой растительного мяса

Как пишет «Коммерсантъ», продукт разработан на базе входящего в «Эфко» центра «Бирюч-НТ», где создан белок на основе сои. Объем инвестиций в проект составил 100 миллионов рублей, мощность пилотной линии — 500 килограмм растительного мяса в месяц. Первые продажи планируется начать уже в сентябре 2020 года — в дегустации участвовали Subway, «Додо Пицца» и другие представители общепита. В розничную продажу продукция, в том числе растительные котлеты «Эфко», обещают запустить в 2021 году.

Напомним, в сентябре 2019 года в меню петербургской пиццерии Pizza Hut на Невском проспекте появилась новая позиция — пицца на фирменном тесте с кусочками растительного мяса Beyond Meat. Созданное по специальной технологии из горохового белка, воды и масла — впервые в России! Также петербургская компания Mяsoet Meat Company, владеющая ресторанами Meat Coin и «Мяsoet», запустит линейку искусственного мяса, разработанного совместно с Университетом ИТМО и немецкими специалистами. Первые котлеты появятся в ресторане Meat Coin на Рубинштейна. В июле 2020 года растительное мясо от калифорнийского стартапа Beyond Meat начали продавать в магазинах сети «Перекресток».