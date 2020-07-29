Рестораторы Петербурга просят Смольный объяснить запрет на работу в торговых центрах. Фуд-корты не могут обслуживать посетителей даже на вынос

Как рассказал шеф-повар и совладелец раменных Ikigai Владимир Конюхов, новым постановлением Правительства Петербурга им запретили работать в режиме самовывоза на территории ТРК «Сити Молл» — на доставку может работать только корнер на Долгоозерном рынке. Вместе с командой Конюхов просит «разъяснить неугодность» и предъявить требования к работе заведения.

«4 месяца мы закрыты. 4 месяца мы всеми силами стараемся, пытаемся сохранить нашу команду, каждого, благодаря которому существует проект Ikigai. С каждым днем это становится все менее возможным. Недавнее постановление — это битье лежащего. Мы уже сделали все, чтобы наши гости были в безопасности и готовы сделать больше, только бы нам дали работать. Предъявите свои требования, поделитесь с нами своими опасениями и мы наверняка сможем все решить», — пишет шеф-повар.

Вместе с требованием, в Сети запущен хештег #спаситенашисуши. По словам Конюхова, это обращение не про бизнес и не про прибыть — они хотят открыться, чтобы сохранить свою команду без потерь. «У нас в команде люди. Такие же люди как в других сферах с такими же простыми потребностями — работать, чтобы жить достойно. Мы хотим работать», — добавляет он.