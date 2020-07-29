С понедельника, 27 июля, в Петербурге возобновили работу торговые центры и рестораны. Однако фуд-корты и развлекательные зоны по-прежнему закрыты. Рестораторы просят Смольный объяснить запрет на работу — по новым правилам, они не могут обслуживать посетителей даже в режиме самовывоза.
Рестораторы Петербурга просят Смольный объяснить запрет на работу в торговых центрах. Фуд-корты не могут обслуживать посетителей даже на вынос
Как рассказал шеф-повар и совладелец раменных Ikigai Владимир Конюхов, новым постановлением Правительства Петербурга им запретили работать в режиме самовывоза на территории ТРК «Сити Молл» — на доставку может работать только корнер на Долгоозерном рынке. Вместе с командой Конюхов просит «разъяснить неугодность» и предъявить требования к работе заведения.
«4 месяца мы закрыты. 4 месяца мы всеми силами стараемся, пытаемся сохранить нашу команду, каждого, благодаря которому существует проект Ikigai. С каждым днем это становится все менее возможным. Недавнее постановление — это битье лежащего. Мы уже сделали все, чтобы наши гости были в безопасности и готовы сделать больше, только бы нам дали работать. Предъявите свои требования, поделитесь с нами своими опасениями и мы наверняка сможем все решить», — пишет шеф-повар.
Вместе с требованием, в Сети запущен хештег #спаситенашисуши. По словам Конюхова, это обращение не про бизнес и не про прибыть — они хотят открыться, чтобы сохранить свою команду без потерь. «У нас в команде люди. Такие же люди как в других сферах с такими же простыми потребностями — работать, чтобы жить достойно. Мы хотим работать», — добавляет он.
Напомним, новое гастрономическое пространство City Food запустилось на четвертом этаже ТРК «Сити Молл» у станции метро «Пионерская» в начале августа 2019 года. Это масштабный фуд-холл, в котором свои корнеры открыли около 15 проверенных петербургских заведений, известных по своим проектам в центре города. В числе резидентов — Mad Espresso Team, семейное корейское кафе Omo и японская закусочная Ikigai.
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