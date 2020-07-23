В Петербурге открываются для посетителей торговые центры и рестораны

Договоренность об открытии торговых центров и городского общепита была достигнута во время встречи главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с бизнес-сообществом. В ходе обсуждения было принято совместное решение о введении саморегуляции рынка, которая предусматривает объединение крупных представителей бизнеса в сообщества.

«Работа внутри сообществ будет направлена не только на мониторинг ситуации по внедрению мер безопасности, но и на совершенствование их стандартов. Бизнес взял на себя публичные обязательства об исполнении выработанных мер, применении чек-листов и регулярном представлении населению информации о принятых мерах по обеспечению безопасности населения», — сообщают в Смольном.

По мнению вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, только совместными действиями возможно снизить риски распространения заболевания.

Напомним, всю неделю власти Петербурга обсуждали возможность открыть торговые центры и заведения общепита. Если вторые вероятнее всего начнут принимать посетителей внутри помещений, то ТЦ с ограничениями — без фуд-кортов и «развлекалова». Ранее представители 30 крупнейших торговых центров Петербурга обратились в коллективном письме к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие на снятие ограничений по работе и разрешить им открыться. Позже губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал открыть торговые центры Петербурга с 27 июля. И отправил договариваться вице-губернаторов в Москву.