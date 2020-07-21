Ресторан «Мойка, 3» от команды «Банщиков» изменил концепцию. Теперь ценности заведения — простота, скорость, демократичность и гастрономичность. Теперь это кафе с блюдами мировой кухни в меню от Станислава Левохо, винной картой от Дмитрия Литвинова и террасой со стороны Аптекарского переулка.
Ресторан «Мойка, 3» от команды «Банщиков» изменил концепцию. Теперь это демократичное кафе с террасой и блюдами мировой кухни
Во главе кафе «Мойка, 3», как и прежде, Станислав Левохо. В меню от шефа блюда мировой кухни — шакшука с домашней питой, бейгл с лососем, хумус из кукурузы с авокадо и попкорном, крем-суп из цветной капусты с рийетом из лосося и красной икрой, креветки и кальмары карри с рисом, куриный шницель с огурцами кимчи, шаверма в пите с индейкой тандури, безглютеновые булочки шу с кокосовым кремом и еще 30 позиций.
За винную карту кафе отвечал Дмитрий Литвинов — «легкие иминеральные», «уникальные и натуральные», «тонкие и элегантные». Всего представлено 15 бокальных позиций по цене от 320 рублей за бокал и от 1900 за бутылку.
«Концепция нашего ресторана ещё пару месяцев назад влюбляла в себя тысячи петербуржцев и гостей нашего города. Сегодня новое время задаёт новые правила, и мы переосознали потребности аудитории. Наша команда приняла решение полностью обновить формат проекта, стать доступнее, сохранив свою гастрономичность, качество и атмосферность», — говорят создатели проекта.
Каждый день с 11:00 до 16:00 в кафе работает меню завтраков. Средний чек — 1200 рублей.
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«Мойка, 3»
Адрес: Набережная реки Мойки, 3. Терраса со стороны Аптекарского переулка
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