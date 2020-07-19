Роспотребнадзор разработал новые правила работы кафе и ресторанов, согласно которым у клиентов появится возможность сделать заказ онлайн до прихода в ресторан, а также не оставлять чаевые.
Роспотребнадзор опубликовал новые правила для кафе и ресторанов. Клиенты смогут заказать блюдо онлайн и не оставлять чаевые
Как уточняется в пояснительной записке к документу, правила были разработаны в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» взамен предыдущих подзаконных актов, которые утратят силу с 1 января 2021 года. Прошлые правила были утверждены в августе 1997 года.
Представитель ведомства рассказал РБК, что в документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм исходя из изменившегося законодательства». В проекте учитываются актуальные требования и современный уровень технологического развития сферы общепита. Так, в документе прописано, что клиент может оформить предварительный заказ дистанционным способом — «через интернет, по телефону и иные средства связи».
Также в документе есть пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, и включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню, — например, чаевые, комиссии, доплаты и т.д. Клиент может потребовать вернуть ту сумму, которую потратил на подобные расходы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.