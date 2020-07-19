Роспотребнадзор опубликовал новые правила для кафе и ресторанов. Клиенты смогут заказать блюдо онлайн и не оставлять чаевые

Также в документе есть пункт, согласно которому заведение общепита не имеет права без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, и включать в заказ расходы, не относящиеся к стоимости продукта, указанной в меню, — например, чаевые, комиссии, доплаты и т.д. Клиент может потребовать вернуть ту сумму, которую потратил на подобные расходы.