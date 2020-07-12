За полгода доля свободных помещений стрит-ретейла в Петербурге выросла на 5,9 % и достигла 12,9 %, достигнув рекордного значение с 2016 года. Об этом сообщает«РБК», ссылаясь на исследование Colliers International.
В центре Петербурге закрылись 80 магазинов и ресторанов
В первом полугодии 2020 года на ключевых торговых улицах закрылось 80 магазинов и заведений. Согласно исследованию, 35 % из всех закрывшихся компаний — представители общепита. Речь идет о Trattoria Stefano и «Евразии» на Большом проспекте Петроградской стороны, FARШ и «Лавке хлебосолов» на Невском проспекте, баре Palm на Большой Конюшенной. При этом наибольшую часть арендаторов потерял Невский проспект — 11,1% (или 30 помещений).
На магазины сегмента «Одежда и обувь» пришлось 15% всех закрытий. Значительно сократилось и число сувенирных лавок — девять точек, располагающихся на Невском проспекте (11% от числа всех закрытий). Сеть «Наследие» закрыла три из четырех магазинов, располагавшихся на Невском проспекте. Покинула рынок книжная сеть «Республика», три из пяти магазина которой располагались в помещениях street retail.
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