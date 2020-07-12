В центре Петербурге закрылись 80 магазинов и ресторанов

В первом полугодии 2020 года на ключевых торговых улицах закрылось 80 магазинов и заведений. Согласно исследованию, 35 % из всех закрывшихся компаний — представители общепита. Речь идет о Trattoria Stefano и «Евразии» на Большом проспекте Петроградской стороны, FARШ и «Лавке хлебосолов» на Невском проспекте, баре Palm на Большой Конюшенной. При этом наибольшую часть арендаторов потерял Невский проспект — 11,1% (или 30 помещений).