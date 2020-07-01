Петербургские предприниматели подали около 600 заявок на открытие летних кафе в Смольный. Из-за большого числа обращений выдача разрешений проходит с задержкой, пишет «Фонтанка».
В Смольный поступило 600 заявок на открытие летних кафе. Разрешения выдаются с задержкой
Принимают заявления уже с 25 июня, и в Смольном должны были рассмотреть их в течение пяти дней. За все время поступило более 600 обращений, и согласовали только половину заявок, поданных в первый день. Как уточняет издание, около 60.
Как сообщили в КИО, «информационная система «Кадастр-2», в которой протекает вся процедура, с трудом справляется с таким темпом работы комитета». На сегодняшний день неполадки устранены, и сотрудники КИО выйдут на работу 1 июля, чтобы для сократить сроки задержек.
Ранее процедуру открытия летних кафе упростили. Вместо договора владельцы получает специальное разрешение на использование городского земельного участка. Как уточнили в пресс-службе КИО, выносные столики в этом сезоне будут размещаться в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. При этом не потребуют разработку проекта благоустройства.
Напомним, летние кафе открылись в Петербурге 29 июня. Уже опубликована предварительная инструкция для заведений общепита о том, в каком формате им нужно работать во время пандемии.
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