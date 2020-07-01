В Смольный поступило 600 заявок на открытие летних кафе. Разрешения выдаются с задержкой

Ранее процедуру открытия летних кафе упростили. Вместо договора владельцы получает специальное разрешение на использование городского земельного участка. Как уточнили в пресс-службе КИО, выносные столики в этом сезоне будут размещаться в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. При этом не потребуют разработку проекта благоустройства.

Напомним, летние кафе открылись в Петербурге 29 июня. Уже опубликована предварительная инструкция для заведений общепита о том, в каком формате им нужно работать во время пандемии.