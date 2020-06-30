«Астория» запустила легендарный буфет «Щель» – в формате навынос

Между входом в отель «Англетер» и «Астория» на почетном месте открылся магазин – там, где в советское время работал буфет, который из-за узкой двери называли «Щель». Для меню магазина шеф-кондитер Юлия Иванова подготовила фирменные эскимо на палочке – от классического ванильного, покрытого белым, молочным или темным шоколадом, до авторских лакомств: мороженое в белом шоколаде с сушеной малиной и мятным крамблом; в молочном шоколаде с хрустящими шариками из соленой карамели; в темном шоколаде с лесными орехами и миндалем; и, наконец, в уникальном руби-шоколаде с кусочками брауни и фисташками. Летий список дополняют домашний холодный чай и лимонады.