Обращение к Смольному подписали 30 заведений Петербурга — от Redrum на Некрасова до «Общества чистых тарелок». «По результатам проводившихся исследований всего два парковочных места могут обеспечить возможность обслуживания до 150 человек в день. Для малого бизнеса такая возможность является критически необходимой», — приводит The Village слова рестораторов.

Летние кафе, размещающиеся на парковочных местах, называются парклетами — это небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара. В основном парклеты устанавливаются на автомобильных парковках в один уровень с тротуаром и занимают несколько парковочных мест. Считается, что первый парклет был создан в Сан-Франциско.

Напомним, летние кафе откроются в Петербурге 29 июня. Уже опубликована предварительная инструкция для заведений общепита о том, в каком формате им нужно работать во время пандемии. Также Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе кафе, баров, ресторанов в период эпидемии новой коронавирусной инфекции — когда главы регионов примут решение об открытии этих и других заведений общепита. В ведомстве считают, что соблюдение всех перечисленных в документе мер поможет снизить риск заражения коронавирусом.