Коллекционный номер «Собака.ru» «ТОП 50»-2020 доставят 39 лучших ресторанов Петербурга

В 2020 году XV главная городская премия прошла в онлайн-формате. С конца мая «Собака.ru» объявляет лауреатов каждой из 9 номинаций этого года: «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги и Тексты», «Медиалидеры» и «Театр». Весь июнь редакция посвятила героям премии — интервью на сайте, прямые эфиры в Инстаграм, выход коллекционного журнала.

Традиционная церемония была отменена, но 19 июня на платформе Zoom прошел торжественный ужин с гастрономической классикой от партнера «ТОП 50» – легендарного ресторана итальянской кухни Probka и Арама Мнацаканова. Лауреатам доставили премию прямо домой — статуэтки для героев «ТОП50» в этом году сделали подопечные инклюзивных мастерских «Простые вещи», – а ведущим стал Кирилл Нагиев (герой номинации «Кино»).

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнера премии

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»



ДЛТ

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