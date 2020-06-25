В Mama Roma запустили вишневое меню

Вся скидочная программа в сети ресторанов Mama Roma сохранена:

скидка 10% на доставку и 20% в день рождения,

20% на самовывоз.



Кроме этого, сейчас действует скидка в 50% на пиццу «Пепперони».

Завтраки доставляют каждый день с 10.00 до 12.30, ланчи и фитнес-обеды– по будним дням с 12.00 до 16.00.

Бесплатная доставка – от 600 руб.