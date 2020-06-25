В Mama Roma традиционно запустили сезонное вишнёво-черешневое меню. В качестве закуски берем куриный паштет с соусом из черешни, на горячее – треску, глазированную соусом «вишневый барбекю», со страчателлой и миндалем, или тальяту с соусом из черешни и кленового сиропа с морковным пюре, а на десерт – сливочный чизкейк с вишней. На двоих можно заказать пиццу с рикоттой, украшенную ягодами черешни.
В Mama Roma запустили вишневое меню
Вместе с сезонным меню Mama Roma запустили доставку завтраков, ланчей и фитнес-обедов. В первом разделе (от 199 рублей) можно встретить классические позиции – от яичницы-глазуньи до круассанов. Во втором – хиты русской и итальянской кухни: так, в одном обеде (всего за 190 рублей!) нашлось место и мясному супу с говядиной, и пицце с куриным филе гриль и брокколи. В третьем же разделе (от 285 рублей) – вместе с ценой к «боксам» прописаны калории: например, набор с салатом из цукини с шампиньонами и итальянским овощным бульоном минестроне обсчитан в 350 ккал.
Вся скидочная программа в сети ресторанов Mama Roma сохранена:
скидка 10% на доставку и 20% в день рождения,
20% на самовывоз.
Кроме этого, сейчас действует скидка в 50% на пиццу «Пепперони».
Завтраки доставляют каждый день с 10.00 до 12.30, ланчи и фитнес-обеды– по будним дням с 12.00 до 16.00.
Бесплатная доставка – от 600 руб.
Заказ можно оформить на сайте mamaroma.ru или по тел. 8 (812) 925-4848
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