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В Mama Roma запустили вишневое меню

  • Тальята с соусом из черешни и кленового сиропа с морковным пюре, 445 руб.

  • Треска, глазированная соусом «вишневый барбекю», со страчателлой и миндалем, 425 руб.

  • Пицца с рикоттой и черешней, 395 руб.

  • Сливочный чизкейк с вишней, 255 руб.

В Mama Roma традиционно запустили сезонное вишнёво-черешневое меню. В качестве закуски берем куриный паштет с соусом из черешни, на горячее – треску, глазированную соусом «вишневый барбекю», со страчателлой и миндалем, или тальяту с соусом из черешни и кленового сиропа с морковным пюре, а на десерт – сливочный чизкейк с вишней. На двоих можно заказать пиццу с рикоттой, украшенную ягодами черешни. 

  • Раздел «Завтраки»

  • Яйцо бенедикт на тосте из раздела «Завтраки»

  • Мясной суп из раздела «Обеды»

  • Салат из авокадо из раздела «Фитнес-обеды»

Вместе с сезонным меню Mama Roma запустили доставку завтраков, ланчей и фитнес-обедов. В первом разделе (от 199 рублей) можно встретить классические позиции – от яичницы-глазуньи до круассанов. Во втором – хиты русской и итальянской кухни: так, в одном обеде (всего за 190 рублей!) нашлось место и мясному супу с говядиной, и пицце с куриным филе гриль и брокколи. В третьем же разделе (от 285 рублей) – вместе с ценой к «боксам» прописаны калории: например, набор с салатом из цукини с шампиньонами и итальянским овощным бульоном минестроне обсчитан в 350 ккал.

Вся скидочная программа в сети ресторанов Mama Roma сохранена: 

скидка 10% на доставку и 20% в день рождения,

20% на самовывоз.

Кроме этого, сейчас действует скидка в 50% на пиццу «Пепперони».

Завтраки доставляют каждый день с 10.00 до 12.30, ланчи и фитнес-обеды– по будним дням с 12.00 до 16.00.

Бесплатная доставка – от 600 руб.

Заказ можно оформить на сайте mamaroma.ru или по тел. 8 (812) 925-4848

Ольга Угарова,
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