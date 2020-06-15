Commons переосмыслил «Доширак» и выпустил свою версию Doshik Deluxe

В рецепт Doshik Deluxe от шеф-повара Антона Абрезова вошли ингредиенты, которые с нуля готовятся прямо в ресторане — хрустящая лапша, редукция куриного бульона, топленый куриный жир, чили паста, мирпуа, курица в маринаде, водоросли комбу, петрушка сушеная, кунжут и водоросли нори.

Для того, чтобы «заварить» лапшу, достаточно смешать ингредиенты, залить кипятком и оставить на 7 минут — и в уже готовую лапшу добавить пакет с мирпуа и куриным мясом, а также с чили пастой, остроту которой можно регулировать по вкусу.

Стоимость одной порции Commons Doshik Deluxe — 390 рублей. Также можно заказать набор из трех упаковок — за 1 100 рублей. «Это дань современности и отражение экономической ситуации. Это тяжелый люкс на исходе карантина», — говорят в Commons.