Рестораны и бары в Петербурге не откроют раньше июля

Как рассказал чиновник, кафе, бары и рестораны смогут возобновить работу лишь на третьем этапе снятия ограничений, после запуска навигации по рекам и каналам, разрешения на работу салонов красоты, парков и детских площадок.

Причем речь идет лишь об уличных террасах и летних кафе. О том, когда ресторанам разрешат обслуживать посетителей в залах, губернатор не сказал.