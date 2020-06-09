Губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью ТАСС рассказал о том, что не планирует разрешать работу общепита раньше июля.
Рестораны и бары в Петербурге не откроют раньше июля
Как рассказал чиновник, кафе, бары и рестораны смогут возобновить работу лишь на третьем этапе снятия ограничений, после запуска навигации по рекам и каналам, разрешения на работу салонов красоты, парков и детских площадок.
Причем речь идет лишь об уличных террасах и летних кафе. О том, когда ресторанам разрешат обслуживать посетителей в залах, губернатор не сказал.
Александр Беглов
Губернатор Петербурга
В зависимости от обстановки мы планируем в июле, уже на третьем этапе снятия ограничений, разрешить работу летних кафе, веранд, сезонных объектов общественного питания. Начнем с улицы, дальше будем решать по ситуации.
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