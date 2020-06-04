Instagram запустил функцию заказа еды

Для того, чтобы заказать еду, пользователи должны нажать на новую кнопку в профиле заведения. После нажатия Instagram автоматически перебросит их на сайт партнера по доставке для оформления заказа. Можно также делиться историями с новым стикером «Закажи еду от», чтобы привлечь внимание к возможности совершить заказ еды в конкретном магазине или заведении.

Новая функция была запущена социальной сетью в рамках инициатив по поддержке малого бизнеса в период пандемии и кризиса. Как предполагают в компании, заказ еды прямо в Instagram позволит ресторанному и продовольственному бизнесу получить больше клиентов.

Напомним, теперь посты в Instagram можно смотреть вместе с друзьями в режиме видеочата. Социальная сеть ввела новую функцию Co-Watching — чтобы сблизить людей, которые не могут встретиться из-за пандемии коронавируса и самоизоляции.

Ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.

Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей», а также сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще тестирует новый способ восстановления аккаунтов после их взлома, запустила личные сообщения в веб-версии и начала предупреждать пользователей о фейковом контенте.