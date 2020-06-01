Для сотрудников заведений установят «входной фильтр» — им будут измерять температуру, спрашивать о самочувствии, здоровье родственников и наличии контактов с людьми из других регионов и стран. При выявлении признаков респираторного заболевания сотрудник будет незамедлительно отстранен от нахождения на рабочем месте.

Персонал заведений будет обеспечен запасом медицинских масок — их необходимо менять не реже одного раза в 3 часа, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками и другими средствами. Кроме того, в заведении должен иметься пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты. На входе в заведение установят антисептики.

Столы внутри будут установлены на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями и поврежденной эмалью использовать запретят — кроме того, мыть посуду и приборы рекомендовано в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом при максимальной температуре.

Напомним, ранее Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России установил правила работы кинотеатров в период пандемии коронавируса. В частности, билеты на места также будут продаваться с учетом социального дистанцирования не менее 1 метра, а для того, чтобы перед входами в кинозалы не образовывались очереди, запускать зрителей будут не менее чем за 15 минут до начала сеанса.

Также Роспотребнадзор выпустил рекомендации по возобновлению богослужений с участием прихожан. На всех этапах ведомство оставляет требование социального дистанцирования и применение санитарных мер.