Рестораны Marketplace запустили бесплатную доставку

Сеть ресторанов Marketplace запустила собственную бесплатную доставку в

Петроградском, Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском и частично в Приморском и Московском районах Петербурга. Тайминг указывают в пределах 45 минут. В планах команды – наладить сервис в спальных районах, в том числе в Выборгском, Калининском и Кировском.