Сеть ресторанов Marketplace запустила собственную бесплатную доставку в
Петроградском, Василеостровском, Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском и частично в Приморском и Московском районах Петербурга. Тайминг указывают в пределах 45 минут. В планах команды – наладить сервис в спальных районах, в том числе в Выборгском, Калининском и Кировском.
Рестораны Marketplace запустили бесплатную доставку
Сеть ресторанов Marketplace запустила собственную бесплатную доставку в
В меню доставки Marketplace все фирменные блюда, но есть и новые позиции, среди которых – омлет (110 руб), рисовая каша с вяленой клюквой (129 руб.), круассан с лососем (239 руб.), плов с курицей (209 руб.), свинина по-милански (236 руб.), бифштекс из говядины с яйцом (199 руб.).
Доставка работает ежедневно
Оформить заказ можно с 09.00 до 21.00 на сайте market-place.me
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