Ресторан Birch теперь работает на самовывоз. А скоро запустит и доставку

Проект Birch home работает по специальному меню из блюд, которые хорошо переносят транспортировку. В числе закусок предлагают фокаччу с томатами (160-320 рублей), севиче из лосося с кремом из авокадо (390 рублей), салат с брокколи, цветной капустой и сморчками (390 рублей) и даже ролл с крабом и запеченным угрем (550 рублей).

Среди основных блюд – тепаньяки рис с индейкой (490 рублей), удон с телятиной (450 рублей), пирог фитчи с ягненокм (490 рублей), а еще – настоящий туркменский плов (550 рублей) и самса с тыквой и шалфеем (170 рублей).

В ближайшее время на сайте проекта появится специальный раздел с меню доставки и самовывоза, а пока заказ можно сделать по телефону.