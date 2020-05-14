Доставка фруктов и овощей Frummy заберет мусор на переработку

Frummy:

наборы с овощами и фруктами от 1 350 руб. за коробку, в объемах до 5 кг;

принимают заказы круглосуточно 24/7;

доставляют наборы в день заказа или на следующий;

привозят бесплатно в пределах КАД, в область – за 250 руб.;

есть промо-коробка по специальной цене 1 899 руб. в объеме 5 кг

frummy.ru