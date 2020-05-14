Проект Frummy, который был недавно запущен оптовым поставщиком Fruit Up, выступает за осознанное потребление. Команда приняла решение помогать клиентам отправлять мусор на переработку. Водитель, доставляющие коробки с заказом, заберет пластик, бумагу, картон и жестяные банки. Но есть условие: все должно быть пригодно для переработки и должным образом подготовлено: например, банки и бутылки должны быть спрессованы, а листы бумаги перевязаны. Отсортированный мусор Frummy отвозят в центры приема раз в неделю.
Доставка фруктов и овощей Frummy заберет мусор на переработку
Frummy:
наборы с овощами и фруктами от 1 350 руб. за коробку, в объемах до 5 кг;
принимают заказы круглосуточно 24/7;
доставляют наборы в день заказа или на следующий;
привозят бесплатно в пределах КАД, в область – за 250 руб.;
есть промо-коробка по специальной цене 1 899 руб. в объеме 5 кг
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