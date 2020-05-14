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Доставка фруктов и овощей Frummy заберет мусор на переработку

Проект Frummy, который был недавно запущен оптовым поставщиком Fruit Up, выступает за осознанное потребление. Команда приняла решение помогать клиентам отправлять мусор на переработку. Водитель, доставляющие коробки с заказом, заберет пластик, бумагу, картон и жестяные банки. Но есть условие: все должно быть пригодно для переработки и должным образом подготовлено: например, банки и бутылки должны быть спрессованы, а листы бумаги перевязаны. Отсортированный мусор Frummy отвозят в центры приема раз в неделю.

Frummy:

наборы  с овощами и фруктами от 1 350 руб. за коробку, в объемах до 5 кг;

принимают заказы круглосуточно 24/7;

доставляют наборы в день заказа или на следующий;

привозят бесплатно в пределах КАД, в область – за 250 руб.;

есть промо-коробка по специальной цене 1 899 руб. в объеме 5 кг

frummy.ru

Ольга Угарова,
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