«Ки-do» продолжают работать в режиме самоизоляции

К приятным бонусам стоит отнести скидку в 10% на самовывоз, а также в 20% на первый заказ с мобильного приложения и на день рождения. Последняя действует три дня до и три дня после праздника. Кроме этого, при заказе от 3 000 рублей «Ки-do» подарят фирменный ролл «Аляска». Стоит отменить, что все кухни сети оснащены антибактериальными рециркуляторами, а повара и курьеры принимают все необходимые меры предосторожности.