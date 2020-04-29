Именитая петербургская сеть сушибаров «Ки-do», недавно отметившая восемнадцатилетие, продолжает работать и в условиях самоизоляции. Главные образцы меню – от классических роллов и лапши до креветок темпура и японских пельменей с говядиной – доставят домой по городу бесплатно (если адрес в Курортном районе, то заказ должен превышать 3 000 рублей).
«Ки-do» продолжают работать в режиме самоизоляции
К приятным бонусам стоит отнести скидку в 10% на самовывоз, а также в 20% на первый заказ с мобильного приложения и на день рождения. Последняя действует три дня до и три дня после праздника. Кроме этого, при заказе от 3 000 рублей «Ки-do» подарят фирменный ролл «Аляска». Стоит отменить, что все кухни сети оснащены антибактериальными рециркуляторами, а повара и курьеры принимают все необходимые меры предосторожности.
«Ки-do», Петербург: Московский пр., 177; Полюстровский пр., 84А (ТРК «Европолис»); ул. Большая Зеленина, 31; Суворовский пр., 51; ул.Савушкина, 32
«Ки-do», Москва: пер. Сивцев Вражек 8/16
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