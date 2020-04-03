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Напомним, апрельский номер журнала посвящен искусству: художники лучше историков рассказывают о времени, в которое мы живем. Больше узнать о том, что скрывает обложка с Покрасом Лампасом в образе одновременно Энди Уорхола и Илона Маска, можно здесь.