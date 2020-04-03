Петербургские рестораны будут доставлять новый апрельский номер журнала вместе с заказом. К акции уже присоединилось шестнадцать петербургских заведений.
Новый арт-номер журнала «Собака.ru» доставят прямо домой вместе с заказом из ресторанов
Вы можете получить журнал вместе с доставкой из следующих ресторанов:
- «Сыроварня»
- Hitch на пр. Медиков
- Hitch на Московском пр.
- Smoke BBQ
- Frank на Большом пр. П.С.
- Frank на ул. Рубинштейна
- Frank на Московском пр.
- Italy на Большом пр. П.С.
- Italy на пл.Чернышевского
- Italy на Энгельса
- Probka
- Jerome
- «Рыба»
- «Рыба на даче»
- Commons
- Robata bar
Более подробную информацию можно получить при заказе.
Напомним, апрельский номер журнала посвящен искусству: художники лучше историков рассказывают о времени, в которое мы живем. Больше узнать о том, что скрывает обложка с Покрасом Лампасом в образе одновременно Энди Уорхола и Илона Маска, можно здесь.
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