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Новый арт-номер журнала «Собака.ru» доставят прямо домой вместе с заказом из ресторанов

Петербургские рестораны будут доставлять новый апрельский номер журнала вместе с заказом. К акции уже присоединилось шестнадцать петербургских заведений.

Вы можете получить журнал вместе с доставкой из следующих ресторанов:

Более подробную информацию можно получить при заказе.

Напомним, апрельский номер журнала посвящен искусству: художники лучше историков рассказывают о времени, в которое мы живем. Больше узнать о том, что скрывает обложка с Покрасом Лампасом в образе одновременно Энди Уорхола и Илона Маска, можно здесь

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Саша Иорданов,
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