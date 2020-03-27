В рамках Российского ресторанного фестиваля Home Edition можно заказать сет из трех блюд по фиксированной ценой — 1090, 1290 и 1890 рублей. В стоимость будут включены 300 рублей, которые пойдут на оплату заработной платы или аренды ресторанов — таким образом покупатель сможет помочь всем сотрудникам ресторанов-участников в период кризиса.

Сеты будут доставлять на дом — как курьеры ресторана, так и любого сервиса доставки. Список ресторанов-участников РРФ Home Edition будет объявлен позднее.

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