Российский ресторанный фестиваль в 2020 году пройдет дистанционно из-за пандемии коронавируса. В рамках гастрономического проекта в Москве и Петербурге запустят РРФ Home Edition, который пройдет с 28 марта по 30 апреля. Сеты ресторанов-участников доставят на дом.
V Российский ресторанный фестиваль пройдет дистанционно. Сеты участников доставят на дом
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Гастрономический сет Smoke BBQ в рамках IV Российского ресторанного фестиваля:
Тартар из бедра бычка
Домашний ростбиф
Равиоли с брискетом
В рамках Российского ресторанного фестиваля Home Edition можно заказать сет из трех блюд по фиксированной ценой — 1090, 1290 и 1890 рублей. В стоимость будут включены 300 рублей, которые пойдут на оплату заработной платы или аренды ресторанов — таким образом покупатель сможет помочь всем сотрудникам ресторанов-участников в период кризиса.
Сеты будут доставлять на дом — как курьеры ресторана, так и любого сервиса доставки. Список ресторанов-участников РРФ Home Edition будет объявлен позднее.
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