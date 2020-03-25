Команда DuoBand ввела опцию Duo at Home: повара приедут готовить к вам домой

Как написал в своем профиле в инстаграме Дмитрий Блинов, акцию ввели в связи с сокращением количества посетителей ресторанов: «Мы в нашей банде не готовы расставаться ни с одним из участников и поэтому ищем любые способы заработать денег на зарплату во время текущего кризиса».

Стоимость услуги будет составлять 5 тысяч рублей на одного человека. Кроме того, пригласить готовить к себе на кухню можно будет и лично Дмитрия Блинова. Такой ужин (максимальное число участников – 20 человек) обойдется в 200 тысяч рублей.

Ранее с похожей инициативой выступила команда El Copitas Bar: создатели проекта Артем Перук, Николай Киселев и Игорь Зернов запустили флэшмоб «Я/Мы Доставка» и начали самолично развозить заказы.