Команда DuoBand Дмитрия Блинова и Рената Маликова в рамках борьбы с пандемией объявила о запуске временной опции Duo at Home, в рамках которой повара и официанты будут приезжать домой, чтобы приготовить ужин.
Команда DuoBand ввела опцию Duo at Home: повара приедут готовить к вам домой
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Дмитрий Блинов
Как написал в своем профиле в инстаграме Дмитрий Блинов, акцию ввели в связи с сокращением количества посетителей ресторанов: «Мы в нашей банде не готовы расставаться ни с одним из участников и поэтому ищем любые способы заработать денег на зарплату во время текущего кризиса».
Стоимость услуги будет составлять 5 тысяч рублей на одного человека. Кроме того, пригласить готовить к себе на кухню можно будет и лично Дмитрия Блинова. Такой ужин (максимальное число участников – 20 человек) обойдется в 200 тысяч рублей.
Ранее с похожей инициативой выступила команда El Copitas Bar: создатели проекта Артем Перук, Николай Киселев и Игорь Зернов запустили флэшмоб «Я/Мы Доставка» и начали самолично развозить заказы.
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