«Как глобальная компания, мы заботимся о здоровье и комфорте своих гостей и коллег по всему миру. И на данный момент во всех кофейнях временно приостановили подачу напитков в личные тамблеры и кружки. Для Starbucks приоритетной задачей является забота о здоровье своих сотрудников и гостей. Уже в ближайшее время защитные маски для сотрудников появятся в наших кофейнях, а также вскоре мы рады будем предложить всем гостям дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики», — отметили представители Starbucks.

В кофейнях сети «Человек и пароход» (в Петербурге работает на Василеостровском рынке, — прим. ред.) также приняли решение на время приостановить выдачу напитков в многоразовой посуде. «Пока все будет только в одноразовых стаканчиках. Также мы сейчас не готовим напитки в свои кружки, но, если вы к нам зайдете со своей кружкой, то скидка будет сделана. Просто напиток мы отдадим в одноразовом стаканчике. Мы уважаем те усилия, которые мир тратит на то, что бы уберечь себя и близких от неприятностей. Уверены, скоро умы этого мира решат все вопросы и мы вернемся к привычному», — сообщили представители кафе в своем Instagram.

«Собака.ru» также обратилась за информацией о выдаче напитков в многоразовые стаканы к представителям сети «буше».

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