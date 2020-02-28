Петербургская компания Mяsoet Meat Company, владеющая ресторанами Meat Coin и «Мяsoet», запустит линейку искусственного мяса, разработанного совместно с Университетом ИТМО и немецкими специалистами. Первые котлеты появятся в ресторане Meat Coin на Рубинштейна.
Mяsoet Meat Company запустят линейку искусственного мяса, разработанного совместно с ИТМО
Разработками собственной рецептуры искусственного мяса бизнесмены Нодар Узарашвили и Владимир Эккель, основавшие сеть ресторанов Meat Coin и «Мяsoet», занимались в течение 8 месяцев. Котлеты на основе растительного белка дебютируют в меню ресторана Meat Coin на Рубинштейна уже в апреле, а позже появятся сосиски, колбасы салями, куриные наггетсы и фарши.
«Мы поставили перед собой задачу — сделать котлету максимально похожую на мясную текстурой и вкусом. Первым этапом стала консультация с профессором из университета ИТМО, затем был длительный период разработки совместно с немецкой компанией, которая занимается добавками и текстуратами. На базе их научно-исследовательского центра мы прорабатывали рецепты», — рассказал Нодар Узарашвили.
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