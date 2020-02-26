На Большой Конюшенной улице открылся обновленный ресторан Goose Goose

В новом меню от шеф-повара Романа Киселева много блюд из морепродуктов на гриле, авторские десерты, свежий хлеб, римская пицца и птифуры. Здесь можно попробовать правильное ризотто Cacio e Pepe, аньолини с телятиной и пармезаном и тортелли с молодыми сырами и черным трюфелем.

Итальянский шеф-повар Беппе Сарди, который теперь выступает в роли шефа-консультанта проекта, подготовил специально для Goose Goose блюда по классическим рецептам северной Италии — вителло тоннато, аньолотти аль плин, пасту тальярин и ризотто аль тартуффо. В винной карте более 300 позиций с акцентом на винах из Пьемонта – Бароло и Барабеско.

Каждый четверг в ресторане можно попробовать специальные рыбные предложения — устрицы, гребешки, креветки, тунец, морской окунь и другой «улов дня», приготовленный на гриле.