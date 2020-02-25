В ресторанах Арама Мнацаканова готовят блины на продуктах «Самокат»

Всю масленичную неделю до 1 марта в ресторанах Арама Мнацаканова готовят блины на масле и молоке, которое делает и продает под своей маркой сервис доставки продуктов «Самокат». В меню – традиционные позиции со сметаной, с красной и черной икрой, сладкие с нутеллой и свежими ягодами.