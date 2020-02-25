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В ресторанах Арама Мнацаканова готовят блины на продуктах «Самокат»

Всю масленичную неделю до 1 марта в ресторанах Арама Мнацаканова готовят блины на масле и молоке, которое делает и продает под своей маркой сервис доставки продуктов «Самокат». В меню – традиционные позиции со сметаной, с красной и черной икрой, сладкие с нутеллой и свежими ягодами.

Закончить масленичную неделю команда ресторана предлагает в загородном «Рыба на Даче», где 1 марта провожают Масленицу большим праздником и гулянием на свежем воздухе. Здесь запланирована уличная ярмарка с угощениями, горячими напитками,  играми, хороводами, песнями и программой для детей с мастер-классом по плетению маленьких соломенных кукол.

Начало праздника: 14.00

Мастер-класс: 13.00-15.00

Сжигание чучела: 16.00

Ресторан «Рыба на Даче», Приморское ш., 319, Сестрорецк, тел. 8 (812) 918-6970, probka.org

Приложение «Самокат: сервис доставки продуктов за 15 минут» по ссылке

Ольга Угарова,
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