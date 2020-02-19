Marketplace рассказали о масляничном меню

Помимо блинного меню в ресторанах, всю неделю Marketplace в своих соцсетях будут делиться с подписчиками полезными кулинарными лайфхаками и рецептами. Читатели инстаграм-ленты смогут принять участие в розыгрыше гифт-бокса от партнеров и друзей Marketplace.

Розыгрыш пройдет с 24 по 28 февраля, и чтобы принять в нём участие нужно выполнить несколько простых действий:

подписаться в инстаграме на страницы @markeplacespb или @markeplacemsk, а также @valiorussia

поставить лайк на пост с конкурсом и сделать репост у себя в сторис;

и написать, какой блин любимый.

market-place.me