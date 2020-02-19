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Marketplace рассказали о масляничном меню

Всю неделю с 24 февраля по 1 марта в Marketplace будут отмечать Масленицу. В праздничное меню вошла классика и авторские блины. Среди первых – позиции с красной икрой, с творогом и мясом, среди вторых –  с творожным сыром и грушей.

Помимо блинного меню в ресторанах, всю неделю Marketplace в своих соцсетях будут делиться с подписчиками полезными кулинарными лайфхаками и рецептами. Читатели инстаграм-ленты смогут принять участие в розыгрыше гифт-бокса от партнеров и друзей Marketplace.

Розыгрыш пройдет с 24 по 28 февраля, и чтобы принять в нём участие нужно выполнить несколько простых действий:

подписаться в инстаграме на страницы @markeplacespb или @markeplacemsk, а также @valiorussia

поставить лайк на пост с конкурсом и сделать репост у себя в сторис;

и написать, какой блин любимый.

market-place.me

Ольга Угарова,
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