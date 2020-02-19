Всю неделю с 24 февраля по 1 марта в Marketplace будут отмечать Масленицу. В праздничное меню вошла классика и авторские блины. Среди первых – позиции с красной икрой, с творогом и мясом, среди вторых – с творожным сыром и грушей.
Marketplace рассказали о масляничном меню
Помимо блинного меню в ресторанах, всю неделю Marketplace в своих соцсетях будут делиться с подписчиками полезными кулинарными лайфхаками и рецептами. Читатели инстаграм-ленты смогут принять участие в розыгрыше гифт-бокса от партнеров и друзей Marketplace.
Розыгрыш пройдет с 24 по 28 февраля, и чтобы принять в нём участие нужно выполнить несколько простых действий:
подписаться в инстаграме на страницы @markeplacespb или @markeplacemsk, а также @valiorussia
поставить лайк на пост с конкурсом и сделать репост у себя в сторис;
и написать, какой блин любимый.
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