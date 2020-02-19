В Meat Head приедут виноделы из Испании

В мясном ресторане на Малой Морской улице Meat Head 20 февраля проводят испанский ужин, на которой прибудут виноделы из южных регионов королевства - Приората и Терра-Альты. В меню, среди прочего, треска с соусом демиглас, лось с вишней и брокколи, копченая говяжья грудинка с черной смородиной и тыквой, седло ягненка с муссом из цветной капусты. На сладкое запланировано мороженое из щавеля.

6 смен блюд

6 вин

Стоимость: 2 500 руб.

Ресторан Meat Head, Малая Морская ул., 18, тел. (812) 923-0044, meat-head.ru