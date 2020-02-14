В 17 ресторанах города пройдет фестиваль «Три века петербургской кухни»

Книга, ставшая первым фундаментальным исследованием и обобщением рецептов петербургской кухни, содержит около 2 тысяч рецептов «кушаньев дорогих и дешевых, русских и иностранных... от богатого блюда, как-то: индейка с трюфелем или паштет из фазана, до тюри из кислой капусты». Их адаптировали к современным реалиям и продуктам, при этом сохранив дух оригинальности.

В меню ресторана Arcobaleno появится хрустик с вареньем и кремом из белого шоколада, Petrov-Vodkin и шеф-повар Станислав Потемкин представят отварного судака под соусом прованс и щучьи котлеты с грибным рагу, Commons — утку и оленину с репой и маринованными яблоками, ресторан «Северянин» — рецепт «Филеи изъ индейки a л’амбасадрисъ, которое будут подавать с Пюре изъ луку съ бешемелью», а «Симпозиум» — конфеты из томленой утки в ягодной глазури и черной хрустящей грече. Полный список ресторанов-участников фестиваля можно посмотреть здесь.

Вторым этапом проекта станет издание книги рецептов «Три века петербургской кухни». По итогам фестиваля их соберут с иллюстрациями, комментариями шеф-поваров и рассказами о ресторанах, в которых были приготовлены блюда.

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