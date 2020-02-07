Вегетарианский маркет от московского проекта «Вегмарт» впервые проведут в Петербурге

На петербургский маркет приедут московские резиденты «Вегмарта» — например, одно из первых кафе живой кухни «Скатерть Самобранка» представит raw-торты, конфеты и шоколад и собственного производства, салаты и супы, пиццы и роллы, ягодные напитки и травяные чаи. А Bob Raw Chocolate привезут натуральный шоколад и конфеты из органических ингредиентов.

Помимо выездного фуд-корта с едой для вегетарианцев, веганов и сыроедов в рамках маркета будут работать корнеры с товарами от производителей и магазинов — в том числе и изделиями ручной работы. Здесь можно будет приобрести урбеч и ореховые пасты, а также сыродавленные масла из разных культур — от семян подсолнечника до льна. Пройдет и развлекательная программа с кинопоказами и лекциями.

Вегетарианский маркет от проекта «Вегмарт» пройдет с 8 по 9 февраля в пространстве Artplay на Красногвардейской площади, 3. Вход свободный. Подробную программу можно посмотреть здесь.

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