Оленина в какао, манговый сорбет и японское вино — 14 февраля в Lotte Hotel St. Petersburg

День Святого Валентина в отеле Lotte будут отмечать с 14 по 16 февраля. Праздничная программа начнется в ресторане The Lounge в 18.00. Под аккомпанемент живой музыки здесь подадут специальное меню от шефа Анатолия Иванова. Среди позиций для дам - обжаренные креветки, гребешки и кальмара с артишоками на гриле, спаржей и авокадо, манговый сорбет и филе чилийского сибаса с овощами в азиатском стиле. Джентльмены попробуют камчатского краба с авокадо и икрой тобико, сорбет маракуйя и вырезку оленины в какао в пряном сладком соусе с пюре из сельдерея, спаржей, картофелем и трюфелем. Для ценителей высокой японской кухни шеф-повар Бан Мунечика приготовит а-ля карт ужин в сопровождении аутентичных вин. Весь вечер будет выступать ди-джей.