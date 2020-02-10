День Святого Валентина в отеле Lotte будут отмечать с 14 по 16 февраля. Праздничная программа начнется в ресторане The Lounge в 18.00. Под аккомпанемент живой музыки здесь подадут специальное меню от шефа Анатолия Иванова. Среди позиций для дам - обжаренные креветки, гребешки и кальмара с артишоками на гриле, спаржей и авокадо, манговый сорбет и филе чилийского сибаса с овощами в азиатском стиле. Джентльмены попробуют камчатского краба с авокадо и икрой тобико, сорбет маракуйя и вырезку оленины в какао в пряном сладком соусе с пюре из сельдерея, спаржей, картофелем и трюфелем. Для ценителей высокой японской кухни шеф-повар Бан Мунечика приготовит а-ля карт ужин в сопровождении аутентичных вин. Весь вечер будет выступать ди-джей.
Оленина в какао, манговый сорбет и японское вино — 14 февраля в Lotte Hotel St. Petersburg
В честь праздника номер в отеле украсят лепестками роз, гостям вручат комплимент от шеф-кондитера, а утром принесут американский завтрак. Расслабиться можно в спа-центре Mandara Spa. Программа «Торжество любви» включает балийский массаж, ароматерапевтическую ванну и травяную парную, а также уход для лица от Elemis Про-Коллаген «Вызов возрасту» для нее и «Безупречный джентельмен» для него. Еще один вариант романтического релакса - балийский массаж для двоих. Можно не торопиться и отложить выезд до 16.00.
Lotte Hotel St. Petersburg, пер. Антоненко, 2, тел. (812) 336-1000, lottehotel.com
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