5 февраля израильский стрит-фуд-бар «Бекицер» на Рубинштейна отпразднует свое пятилетие. По случаю дня рождения здесь устроят настоящую пляжную вечеринку — с 6 тоннами морского песка, пальмами, гамаками и тематическими коктейлями.
«Бекицер» отметит пятилетие пляжной вечеринкой на Рубинштейна
Для того, чтобы сделать пляжную вечеринку посреди зимы возможной, из «Бекицера» вынесут всю мебель — вместо нее пол усыпят морским песком, на котором разместятся гамаки, пальмы и бочки-столы. Атмосферу пляжа в Тель-Авиве создаст таке специальное меню и классические коктейли MAI TLV, Blue Beach, «Секс на гранатовом пляже», «Халва колада» — их подадут как в бокалах, так и больших пляжных ведерках.
За музыку в этот день отвечают DJ Pontell и Elis Cool Band с JAM session на дарбуках. Открытие «пляжного сезона» запланировано в 21:00.
Анастасия Павленкова
В «Бекицере» чувствуешь, что это не просто новый бар с какой-то своей едой, а ладный национальный прожект — и это хочется отметить особенно. Слагаемых несколько. Во-первых, меню, размашисто начертанное на здоровенной поверхности кафельной стены: эффектная словесная абракадабра, столбики манящих своей инаковостью слов — мезе, лабане, турки, крувит, черши... Никаких расшифровок и подстрочников — либо спрашивать, либо рискнуть в гастрономической рулетке. Во-вторых, граффити, копирующие стрит-арт с улиц Тель-Авива с надписями на иврите. Вязь букв, не переводимая для тех, кто не знаком с языком, сама по себе — красивый орнамент, даже расспрашивать о значении слов не возникает желания. Интерьер зала с открытой кухней и очень высокими для бара потолком сделан совместно со студией Kapodaki Артема Спиридонова. Еще акценты, кроме граффити — зеркало с асимметричной расстекловкой и нарочито условная имитация плафона на потолке. Третье, что наполняет «Бекицер» характером — это концентрация людей с потрясающе эффектной еврейской внешностью. Может быть, не очень ловко о таком говорить, но любоваться ярко выраженной национальной красотой — захватывающе и приятно.
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