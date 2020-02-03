«Бекицер» отметит пятилетие пляжной вечеринкой на Рубинштейна

Для того, чтобы сделать пляжную вечеринку посреди зимы возможной, из «Бекицера» вынесут всю мебель — вместо нее пол усыпят морским песком, на котором разместятся гамаки, пальмы и бочки-столы. Атмосферу пляжа в Тель-Авиве создаст таке специальное меню и классические коктейли MAI TLV, Blue Beach, «Секс на гранатовом пляже», «Халва колада» — их подадут как в бокалах, так и больших пляжных ведерках.

За музыку в этот день отвечают DJ Pontell и Elis Cool Band с JAM session на дарбуках. Открытие «пляжного сезона» запланировано в 21:00.