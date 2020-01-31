Delivery Club запустил доставку продуктов в Санкт-Петербурге

Заказ продуктов в приложении работает так же, как и заказ готовых блюд из ресторанов: если пользователь находится в зоне доставки, в его приложении появляется специальный раздел. Сейчас клиентам «Самоката» доступно более 2500 позиций, среди которых есть не только еда, но и бытовая химия, детские товары и другая продукция, необходимая в повседневной жизни. Также в сервисе будет представлена собственная линейка «Самоката», включающая молочные продукты, выпечку и сухофрукты. Заказ доставят быстрее, чем если бы вы пошли в магазин самостоятельно — всего за 15-30 минут. Еще один приятный бонус: доставка всегда бесплатная, без минимальной суммы заказа.

«Благодаря партнерству с Delivery Club мы покажем большему количеству жителей Санкт-Петербурга, как здорово посвящать время тому, что действительно доставляет вам радость и удовольствие, а всю рутину мы возьмем на себя», — комментирует Вячеслав Бочаров, сооснователь «Самоката».