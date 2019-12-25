Игристое, бурбон или риоха – выбираем аккомпанемент к новогоднему столу

С друзьями

Позвав к себе на вечеринку друзей, надо быть гибким и поставить на барный стол при фуршете и совиньон, и гюверц. К полночи же достаем из холодильника каву – бюджетный вариант шампанского и самое популярное игристое в мире с ароматами абрикоса, айвы и цветов.