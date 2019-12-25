Если зазеваться и упустить момент, то на новогодний стол попадут напитки, которые годами хранятся дома по углам, поэтому аккомпанемент к праздничному меню может выйти сомнительный. К ответственному дню готовимся заранее и берем просекко, креман и каву в SimpleWine – в зависимости от состава гостей, разумеется.
Игристое, бурбон или риоха – выбираем аккомпанемент к новогоднему столу
C семьей
На стол, вокруг которого собирается вся семья, ставим любимое шампанское – от традиционного блан де блан до брюта на основе шардоне, пино нуара и менье – сторонники классики будут довольны. Правда, про оппозицию тоже не забываем: вина к оливье и селедке под шубой тоже отлично подойдут.
С друзьями
Позвав к себе на вечеринку друзей, надо быть гибким и поставить на барный стол при фуршете и совиньон, и гюверц. К полночи же достаем из холодильника каву – бюджетный вариант шампанского и самое популярное игристое в мире с ароматами абрикоса, айвы и цветов.
Вдвоем
Для романтичной программы, которая подразумевает вечер с любимым человеком, подойдут терпкие красные наименования риохи и кьянти, отличные кандидаты для сопровождения легкого ужина с черной икрой, фуа гра и уткой с яблоками. А в качестве аперетива можно запастись креманом, игристым из Эльзаса, Ленгедока или Бургундии. Последний дает послевкусие вишневого пирога и апельсиновой цедры – идеально для встречи Нового года.
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