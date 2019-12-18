Праздничный вечер 31 декабря в отеле «Астория» начнется с приветственного коктейля и продолжится ужином из семи курсов от шеф-повара отеля Мариуса Акерманна. В меню – тартар из лангустина с авокадо, манго и свеклой, рулет из форели с картофельным пюре, кетовой икрой и эстрагоном, жареная утиная печень с яблоком, корицей и пряником. На горячее можно выбрать филе палтуса с цветной капустой, шпинатом и икрой севрюги или антрекот из оленя в травяном кляре с грибами шимиджи, савойской капустой и брусникой. На десерт шеф приготовит юдзу cremeux с лемонграссом и кокосом. За настроение гостей будет отвечать джазовый ансамбль.
В Новогоднюю ночь в «Астории» будут кормить лангустинами, олениной юдзу cremeux
Для тех, кто хочет погрузиться в новогоднюю атмосферу уже сейчас, в гостиной «Ротонда» открыта рождественская ярмарка. Здесь можно заранее выбрать вкусный подарок для близких от кондитерской «Астории» - шоколадные конфеты ручной работы, пряничные фигурки, мармелад, штоллены или большие пряничные домики, украшенные конфетами и мармеладом.
Стоимость праздничного ужина - 29 000 рублей на гостя, для детей с 6 до 12 лет – скидка 50%, дети до 5 лет включительно – бесплатно
Бронирование столов – по тел. (812) 494-5815
Отель «Астория», Большая Морская ул., 39, тел. (812) 494-5757, roccofortehotels.com
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