В Новогоднюю ночь в «Астории» будут кормить лангустинами, олениной юдзу cremeux

Для тех, кто хочет погрузиться в новогоднюю атмосферу уже сейчас, в гостиной «Ротонда» открыта рождественская ярмарка. Здесь можно заранее выбрать вкусный подарок для близких от кондитерской «Астории» - шоколадные конфеты ручной работы, пряничные фигурки, мармелад, штоллены или большие пряничные домики, украшенные конфетами и мармеладом.

Стоимость праздничного ужина - 29 000 рублей на гостя, для детей с 6 до 12 лет – скидка 50%, дети до 5 лет включительно – бесплатно

Бронирование столов – по тел. (812) 494-5815

Отель «Астория», Большая Морская ул., 39, тел. (812) 494-5757, roccofortehotels.com