В кафе «Мезонин» «Гранд Отеля Европа» уже установили семиметровую новогоднюю ель и настоящий пряничный домик, украшенный имбирным печеньем, глазурью и карамелью. Здесь можно выбрать подарки для близких – фирменные торты и новогодние гастрономические наборы, а в предпоследние выходные года в бальном зале «Крыша» накроют новогодний стол с шоколадным фонтаном, устроят танцы и вручат детям подарки от Деда Мороза.
Балет, икорное шоу и театр теней – три новогодних сценария в «Гранд Отеле Европа»
Сценарии для 145-й новогодней ночи в отеле написал постановщик международных музыкальных балов. В ресторане «Европа» готовят театрализованный гала-ужин «Зимние чудеса». Главным героями праздника оперы и балета станут Щелкунчик и Снежная Королева. В меню – пять блюд от шеф-повара Сергея Андреева, приветственное шампанское и благородные вина. Еще одна вечеринка в ресторане «Икорный бар» будет посвящена русской классике: икру из свежего осетра засолят при гостях под аккомпанемент струнного квартета и настоящей пилы. Третий ужин в восточном стиле включит позиции вдохновленные кухней Японии, Китая, Таиланда и Индонезии, а праздничные сеты от шефа Azia Ларисы Кордик дополнят музыка от диджеев и театр теней.
22, 29 декабря и 1, 5 января в ресторане «Европа» пройдут новогодние бранчи.
«Гранд Отель Европа», Михайловская ул., 1/7, тел. (812) 329-6000, belmond.com
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