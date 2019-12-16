Балет, икорное шоу и театр теней – три новогодних сценария в «Гранд Отеле Европа»

Сценарии для 145-й новогодней ночи в отеле написал постановщик международных музыкальных балов. В ресторане «Европа» готовят театрализованный гала-ужин «Зимние чудеса». Главным героями праздника оперы и балета станут Щелкунчик и Снежная Королева. В меню – пять блюд от шеф-повара Сергея Андреева, приветственное шампанское и благородные вина. Еще одна вечеринка в ресторане «Икорный бар» будет посвящена русской классике: икру из свежего осетра засолят при гостях под аккомпанемент струнного квартета и настоящей пилы. Третий ужин в восточном стиле включит позиции вдохновленные кухней Японии, Китая, Таиланда и Индонезии, а праздничные сеты от шефа Azia Ларисы Кордик дополнят музыка от диджеев и театр теней.

22, 29 декабря и 1, 5 января в ресторане «Европа» пройдут новогодние бранчи.

«Гранд Отель Европа», Михайловская ул., 1/7, тел. (812) 329-6000, belmond.com