Сейчас петербуржцы выражают сожаления из-за закрытия чебуречной — знакового места не только среди жителей Васильевского острова, но и других районов. «Мы туда даже специально ездили пару раз. Очень жаль», — пишут горожане.

«Я все детство туда ходил с родителями! В юности с парнями захаживал, хлопнуть по рюмашке под чинахи. Грустно, очень грустно! Как писали выше, место действительно знаковое», «Меня с этой чебуречной познакомил мой папа. Когда он заболел и не мог туда сам ходить, мы туда с сыном ходили специально для него покупать чебуреки по его просьбе», «Какие знаковые и легендарные места исчезают... Блокадная булочная на Каменноостровском тоже закрылась... Так грустно все это…», «Да, жаль, мы студентами после стипендии заходили, еще летом работали», — реагируют петербуржцы.

О закрытии чебуречной на Васильевском стало известно еще 20 ноября. Информация об этом поступила напрямую от генерального директора заведения. Причина закрытия не называется.