Санта Клаусы доставят еду петербуржцам в канун новогодних праздников

Новые костюмы-униформа с колпаком и бородой хоть и вдохновлены образами Деда Мороза и Санта Клауса, все-таки претерпели некоторые изменения — шубу и бороду пришлось укоротить для удобства носки. Как признаются в компании, новая униформа была тепло принята сотрудниками службы доставки, и все комплекты были разобраны буквально за несколько дней.

«Уверены, такой настрой поможет создать новогоднее настроение не только клиентам сервиса, но и всем прохожим, которые встретят наших курьеров на улицах», — добавляет директор по маркетингу Delivery Club Олег Хаустов.

Delivery Club — первый сервис поиска и заказа готовой еды в России, который объединил свыше 13 000 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 120 городах страны. В сентябре он побил собственный рекорд и за месяц выполнил более 3 миллиона заказов. В более чем 30 городах работает собственная служба доставки. Среднее время доставки заказов курьерами Delivery Club составляет менее 40 минут.