Музыкальное шоу, шведский стол и фейерверк на крыше – в отеле Indigo готовятся к Новому году

В отеле Indigo уже приготовили новогоднюю программу. В этом году праздник пройдет в стиле телепаредачи «Угадай мелодию», а гости составят три команды. Кроме этого, в планах – аниматор и детская комната, фейерверк на крыше с панорамным видом на Петербург, лотерея и шведский стол. В меню среди прочего включили традиционные икру, соленья и салаты, на горячее предлагают поркетту из кролика, каре ягненка, палтуса в фисташковой панировке, а на сладкое «графские развалины» и торт от шеф-кондитера.

Hotel Indigo St. Petersburg - Tchaikovskogo, ул. Чайковского, 17, тел. (812) 454‑5577, indigospb.com