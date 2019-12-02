В «Охта Парке» открывается гастромаркет Foods in the Woods

В Foods in the Woods можно попробовать блюда традиционной русской, азиатской, немецкой и американской кухни от шеф-повара Ильи Седова и бренд-шефа Тимофея Кузнецова.

В зоне русской кухни можно взять борщ с говядиной (320 рублей), куриные котлеты с пюре (390 рублей) и блины с разнообразными начинками — от подкопченного масла до яблока с корицей. Азиатскую кухню представят три вида раменов (580-690 рублей), лосось с киноа и соусом терияки (580 рублей), а также пудинг из тапиоки (330 рублей). Традиционные немецкие колбаски представлены в гастрономической зоне Германии — в меню венские сосиски (380 рублей), салат с баварскими колбасками (350 рублей). А острые куриные крылышки (420 рублей) и техасский суп с красной фасолью (350 рублей) можно взять в гастрономической зоне Америки.

Официальное открытие гастромаркета запланировано на начало декабря — Foods in the Woods будет работать всю зиму ежедневно с 11:00 до 22:30.