Ресторан Burger & Crab на Рубинштейна начал бесплатно кормить пенсионеров

Бесплатные обеды готовят во вторник и четверг — пенсионеров кормят 10:00 до 12:00, до открытия ресторана. Для того, чтобы получить ланч-бокс, необходимо предоставить паспорт или пенсионное удостоверение. Как рассказали «Собака.ru» представители заведения, максимальное количество порций, которые они раздали за один день, составляло около 80 штук.

В Петербурге также существует благотворительное кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для пенсионеров. Этой осенью кафе открылось и в Москве. Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк открыла «Добродомик» на Тушинской улице.

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