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Семь петербургских заведений вошли в гид Discovery рейтинга The World's 50 Best Restaurants

Семь заведений Петербурга вошли в гид 50 Best Discovery от The World’s 50 Best Restaurants – авторитетного международного рейтинга, созданного журналом The Restaurant Magazine. Платформу запустили в ноябре этого года. Она включает тысячи ресторанов и баров по всему миру, получивших голоса от «The Diners Club World’s 50 Best Restaurants Academy». В список попали петербургские рестораны BirchBourgeois Bohemians, «Кококо»Duo GastrobarHarvest, «Тартарбар» и бар El Copitas

  • ресторан Birch

  • ресторан Bourgeois Bohemians

  • ресторан «Кококо»

  • ресторан Duo Gastrobar

  • ресторан Harvest

  • ресторан «Тартарбар»

  • бар El Copitas

В 2018 году El Copitas занял 27 место в топе лучших баров мира по версии рейтинга The World’s 50 Best Bars. А этим летом в топ-120 главного ресторанного рейтинга мира вошли заведения Harvest с 92-ым местом и «Кококо», оказавшийся на 104-ой позиции.

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Мильчина Дора,
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