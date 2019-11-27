Семь заведений Петербурга вошли в гид 50 Best Discovery от The World’s 50 Best Restaurants – авторитетного международного рейтинга, созданного журналом The Restaurant Magazine. Платформу запустили в ноябре этого года. Она включает тысячи ресторанов и баров по всему миру, получивших голоса от «The Diners Club World’s 50 Best Restaurants Academy». В список попали петербургские рестораны Birch, Bourgeois Bohemians, «Кококо», Duo Gastrobar, Harvest, «Тартарбар» и бар El Copitas.
Семь петербургских заведений вошли в гид Discovery рейтинга The World's 50 Best Restaurants
В 2018 году El Copitas занял 27 место в топе лучших баров мира по версии рейтинга The World’s 50 Best Bars. А этим летом в топ-120 главного ресторанного рейтинга мира вошли заведения Harvest с 92-ым местом и «Кококо», оказавшийся на 104-ой позиции.
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