Семь петербургских заведений вошли в гид Discovery рейтинга The World's 50 Best Restaurants

В 2018 году El Copitas занял 27 место в топе лучших баров мира по версии рейтинга The World’s 50 Best Bars. А этим летом в топ-120 главного ресторанного рейтинга мира вошли заведения Harvest с 92-ым местом и «Кококо», оказавшийся на 104-ой позиции.