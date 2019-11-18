Starbucks представили новогодние новинки и акции

Один из кофейных блендов Starbucks — подарок, которым вы точно угодите: его не передарят и не оставят пылиться на полке, напротив, он будет радовать того человека, которому вы его подарите, и, начиная свой день с чашки ароматного напитка, он будет вспоминать вас. Christmas Blend в традиционной красной упаковке приятно удивит сбалансированной сладостью и кислинкой даже требовательных кофеманов. В более насыщенном Christmas Blend Espresso Roast сладость и карамельное послевкусие сочетаются с легкой кислинкой и травяными нотками — хотя он создан для эспрессо-машины, бариста может помолоть его для любого способа заварки (и приготовит вам свежезаваренный кофе в качестве комплимента).