Во всех кофейнях сети появились рождественское меню напитков и кружки и тамблеры с праздничным дизайном. А истинные кофеманы смогут побороться за годовой запас кофе!
Starbucks представили новогодние новинки и акции
Новое в меню
В меню кофеен вернулся наш любимец — имбирно-пряничный латте. Сложно придумать более рождественскую комбинацию: вкус и аромат свежевыпеченного имбирного пряника в сочетании с эспрессо, взбитыми сливками и вафельной крошкой. Другой способ скрасить серые будни и согреться — орехово-ирисный латте: сливочно-кофейный вкус с нотками поджаренных орешков, взбитые сливки и орехово-ирисная посыпка в качестве украшения. Финальный сокрушительный удар по осенне-зимней хандре — «Маршмеллоу горячий шоколад»: насыщенный мокка с сиропом, взбитыми сливками, маршмеллоу и сахарным топпингом.
Подарки для кофеманов
Ожидая свой кофе в стаканчике с сезонным дизайном, можно присмотреть подарок близким (или себе). Например, стильный и удобный тамблер из нержавеющий стали — в нем любимые напитки не остынут во время прогулок. Одновременно поддержите экотренд (бумажные стаканчики не подлежат переработке) и получите скидку, положенную всем гостям, приходящим в кофейню со своим тамблером (кстати, если купить его в последние выходные ноября, ваш ждет бесплатный сезонный напиток объема «толл»!). Настоятельно рекомендуем подарки выбирать заранее — честно говоря, за кружкой горячего ароматного кофе делать это намного приятнее, чем в последний момент в предпраздничной толчее.
Один из кофейных блендов Starbucks — подарок, которым вы точно угодите: его не передарят и не оставят пылиться на полке, напротив, он будет радовать того человека, которому вы его подарите, и, начиная свой день с чашки ароматного напитка, он будет вспоминать вас. Christmas Blend в традиционной красной упаковке приятно удивит сбалансированной сладостью и кислинкой даже требовательных кофеманов. В более насыщенном Christmas Blend Espresso Roast сладость и карамельное послевкусие сочетаются с легкой кислинкой и травяными нотками — хотя он создан для эспрессо-машины, бариста может помолоть его для любого способа заварки (и приготовит вам свежезаваренный кофе в качестве комплимента).
Дополнением к кофе или самостоятельным новогодним презентом может стать кружка Glitter Band в нарядном праздничном оформлении. А если нужно подобрать подарок человеку, в чьих вкусах вы еще не очень хорошо разобрались, выручит подарочная карта Starbucks. При пополнении сертификата на 1000 рублей вас тоже ждет сезонный напиток размера «толл» в подарок.
Выиграйте годовой запас кофе
Если ваш день не начинается без стаканчика с двухвостой русалкой, у вас есть все шансы выиграть соблазнительный приз. Победителем станет тот, кто выпьет больше всех сезонных напитков в течение четырнадцати дней. Каждые две недели до конца года будет выбираться новый победитель — главное, не забывайте оплачивать свои напитки при помощи приложения Starbucks Russia.
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