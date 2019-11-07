Ни одни российские шеф-повара не забирались так высоко! Братья Иван и Сергей Березуцкие рассказали «Собака.ru» (нам первым!), как готовятся к открытию ресторана в самом высоком здании Европы «Лахта-центре» и когда стартует их первый проект в Петербурге – Wine & Crab на Крестовском острове.
Иван и Сергей Березуцкие: «Нет, Twins Garden в „Лахта-центре“ мы не строим»
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319 метров Именно на такой высоте откроется ресторан братьев Березуцких — на 74, 75 и 76 этажах.
Сергей: Для нас открыть собственный ресторан в Петербурге — важнее и сложнее, чем в Москве. Это давнишняя мечта, которая должна наконец стать явью. Хотя предложений сделать заведение здесь было не просто много — без счета: и когда Ваня уезжал из PMI Bar в Москву, и когда первый Twins уже принимал гостей. Но мы от всех открещивались, потому что хотели точно понимать, с чем войдем в город — с каким концептом.
Иван: Я обожаю Петербург. Говорю это не потому, что интервью берет «Собака.ru»: московской прессе твержу то же самое. Это супергород, где все развивается совершенно самобытно. Да, мы отказывались от предложений по Петербургу, хотя места, условия, бюджеты — все было. Нам важно зайти с проектом, качественным именно в нашем понимании.
Сергей: Даже не зайти, а вернуться — все-таки мы оба работали в Петербурге. Камбэк начнем с обкатанного — одноименный нашему московскому Wine & Crab откроется на Крестовском острове.
Иван: Рядом вода, яхты — мы поняли, что крабы, морепродукты будут здесь органичны. У нас отдельное здание неподалеку от того места, где раньше был Le Cristal. Ресторан спроектирован нами, построен под все наши хотелки.
Сергей: Постфактум ломать голову, как подладиться под существующие коммуникации — неправильно, поэтому помещение изначально соответствует нашему ТЗ. Во всех своих проектах мы не только повара: участвуем во всем вплоть до выбора паркетной доски и стульев. Дизайн, декор и кухня не могут быть, как лебедь, рак и щука, — тащить концепцию в разные стороны.
Иван: Петербургский Wine & Crab рассчитан примерно на 100 посадочных мест. У него офигительно красивая застекленная терраса на крыше здания: там будет классно даже зимой. Мы работали на Крестовском и знаем, что это сезонная история, но постараемся сделать так, чтобы люди приезжали к нам круглый год. В Москве Wine & Crab, казалось бы, открылся в совершенно не рабочем для столицы формате — в подвале. Коллеги, узнав, что мы взяли площадку на цокольном этаже, крутили пальцем у виска. А в итоге Wine & Crab шарашит, как крабовый макдональдс. Наша концепция — морепродукты по доступным ценам — как раз и возникла, чтобы крабов могли поесть все. Хотели, чтобы даже студенты приводили угостить своих мам и бабушек: наши родители в СССР явно не наелись крабовым мясом вволю.
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Фуд-журналист Виктория Дим сделала репортаж с фермы Березуцких под Калугой
Сергей: В московском Wine & Crab всегда очень много гостей из Петербурга, и все они говорят, как им хотелось бы иметь такой ресторан в своем городе. То есть решение о запуске не спонтанное, ему предшествовал серьезный анализ: наша команда исследовала петербургские цены на краба и вино. Затраты зависят от логистики: обычно все сначала везут в Москву и только потом в Петербург — стоимость увеличивается. У нас же есть возможность доставить большой ассортимент морепродуктов напрямую и поэтому за нормальные деньги. Вино мы тоже возим сами из Европы: когда ты убираешь все лишние руки, цены смотрятся очень выигрышно.
Иван: Как только люди слышат про заведение на Крестовском, сразу ждут «лухари-стайл». А зачем он нужен? Да, ресторан получается очень красивый, но к нам можно будет прийти и в шортах. Делаем, как в Москве, — два зала в разной стилистике, чтобы в одном серьезные дяди комфортно дегустировали серьезное вино, а в другом молодежь после велопрогулки или болельщики с «Газпром Арены» с удовольствием шумели, откупоривая бутылки одну за одной: у нас обламываться не должен никто. Wine & Crab взорвал Москву, формат пробуют копировать по стране, а в Петербурге качественных крабовых ресторанов нет, хотя люди их ждут: не было бы запроса, не выдвинулись бы мы сюда. Осталось немного — достроиться и открыться. Надеемся, летом это случится.
Сергей: Мы ничего не делаем на ощущениях — всегда изучаем спрос. Сейчас на нашей ферме в Калужской области возводится огромнейшая теплица: в 6 раз больше, чем существующая, — а ведь мы уже сейчас получаем тонну томатов в месяц. Нужны ли такие объемы для наших ресторанов? Нет. Но в Twins Garden каждый день гости спрашивают, можно ли продукты нашей фермы купить с собой. Поэтому мы задумались о ритейле. Однако открывать одну продуктовую лавочку не имеет смысла, нужна их сеть, а чтобы поддерживать поставки, надо подстраховаться от погоды: это лето было такое плохое, что на себе пришлось испытать все тяготы сельского хозяйства. Для того чтобы бизнес был рентабельным, нужно подходить к нему с точным расчетом и с холодной головой. Так, в петербургском Wine & Crab меню не будет точно копировать московское. Обязательно учтем местные особенности, адаптируем все — вкусы, кухню и особенно цены: прекрасно осознаем, что средний чек на Москву и Петербург совершенно разный.
Иван: Мы уже видели, как Москва в лице уважаемых рестораторов заявлялась с ними в Петербург, и знаем, как на них здесь реагируют — читаем петербургскую прессу.
Сергей: На наш взгляд, города очень сильно отличаются. Москва — это Россия. Петербург — Европа. И это предопределяет все. Здесь в ресторанах блюда часто берут в стол, сразу целым списком, чтобы все могли попробовать как можно больше вкусов, открыть что-то новое. Порции — небольшие. Отужинали в ресторане — перепорхнули в бар еще выпить-закусить. В столице так не принято: если гость, не дай бог, не наелся, он больше никогда не вернется к тебе — тарелка должна быть до краев, даже если заведение проповедует высокую гастрономию. Когда Ваня вернулся из PMI в Москву, я реально целый год с ним спорил, перевоспитывал: он все время хотел сделать порцию поменьше.
Иван: Помню, как же долго я не хотел сдаваться. Или диваны — они вообще в Петербурге в общепите где-то есть? А в Москве в каждом третьем заведении: чтобы можно было вальяжно рассесться. Петербуржцам важно, кто им готовит: все знают шеф-поваров в каждом гастробаре. Но кто-нибудь представляет себе имена стоящих у плиты на кухне московского Erwin? Нет, хотя туда ходят тысячи, десятки тысяч человек.
Сергей: В Москве открыть ресторан проще. Народу — тьма, город — большущий: плюс-минус все переварит. Петербург очень избирателен, поэтому цена ошибки здесь несравнимо больше. Тем сильнее мы нервничаем за наш особый проект — тот, который готовим в «Лахта-центре».
Иван: Проект этого небоскреба — грандиознейший: не по меркам России — мира.
Сергей: Объехав весь земной шарик, могу ответственно заявить: то, что построили в Петербурге — это космос. Настолько суперинновационных зданий в стране просто нет, да и на планете не так много.
Иван: Когда поднимались в «Лахта-центр» в первый раз, нас сопровождали ответственные за техническую часть сотрудники, чтобы показать привязки, воду, коммуникации. Наши этажи — с 74-го по 76-й: три уровня, один — кухня, два — для гостей. В центре всех — ядро, вокруг площадка в 360°. Обошли ее один, второй, третий раз. Нам тактично напоминают, мол, вот тут — трубы, здесь — провода, а мы с открытыми ртами идем на новый круг — какие там привязки. Это просто нереально! Сумасшедше красивый вид на сумасшедше красивый город. Круто так, что…
Сергей: …что Empire State Building отдыхает.
Иван: В «Лахта-центре» вид на все четыре стороны света: в ресторане обязательно можно будет гулять по кругу. Мы не знали о своей будущей победе, когда оказались там, — результатов тендера еще не было. И я прямо с башни позвонил жене — выиграем или нет, говорю, как только здесь что-то откроется, у нас стол забронирован: без вариантов, в первый же день — он нужен мне, и все.
Сергей: Башня точно станет центром притяжения номер один для петербуржцев и абсолютным маст-си для туристов.
Иван: Концепция нашего ресторана в том, что в первую очередь он — для жителей города, он — олицетворение Петербурга. Важнейшая идея, что ценник должен быть абсолютно городским — да, это не 100 рублей, но и не 5000. Мы обещали «Газпрому» комфортный ценовой сегмент, то есть средний чек — 2000 рублей. Будем в нем держаться: поесть без коллекционного вина вы точно сможете на эти деньги. Круто, что устроители тендера придерживаются мнения: это место не должно быть закрытым клубом, побывать в нем сможет каждый. И ручаемся — каждому нужно там, в башне, побывать.
Сергей: Планируем уклон в русскую тему, но без танцев и балалаек: когда здание настолько современное, медведей быть не может. А вот продукты, которые будут использоваться, конечно же, местные, российские. Кое-что уникальное хотим построить из инфраструктуры — это станет еще одной фишкой.
Иван: Рассказать пока не можем: во-первых, задумка ждет одобрения — есть свои ограничения, связанные с работой лифтов, высотностью. Во-вторых, не хотим, чтобы нас в Петербурге кто-то опередил. С посадками частить не будем: все же и место обязывает, и вид требует уважения.
Сергей: Столовую, фудхолл, масс-маркет там просто не сделаешь — сооружение, площадка слишком уникальные.
Иван: Московский City рядом не стоял!
Сергей: У нас есть техническое название ресторана, но нейминг тоже еще на стадии согласования. Имя сейчас не главное — как обычно, наиболее удачный вариант всплывет под открытие. А оно привязано к запуску всей башни — все зависит от того, когда закончится отделка офисных и общественных пространств «Лахта-центра».
Иван: Все уверены, что мы делаем в башне Twins Garden. Классно, но может, спросите у нас? Официально: нет, Twins Garden в «Лахта-центре» мы не строим. Этот ресторан — отдельная история, не похожая ни на один из наших проектов. Он станет событием не только для нас — для всей индустрии. Там штат укомплектовался за 15 минут! (Смеется). Дело в том, что как только мы выложили в инстаграме новость о грядущем проекте в башне, посыпались десятки комментариев от желающих в нем поработать.
Сергей: Когда готовили Twins Garden, мы не нацеливались на рейтинг The World's 50 Best Restaurants, где он сейчас 19-й в мире. Теперь тоже об этом не задумываемся, но постараемся сделать так, чтобы новый ресторан стал достоин любых наград. А иначе в таком уникальном месте просто не может быть — и мы имеем в виду даже не столько «Лахта-центр», сколько сам город. Петербург!
Текст: Анастасия Павленкова
Коллаж: Анна Хозеева
Фото: Артур Манукян, Виктория Дим
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