Иван и Сергей Березуцкие: «Нет, Twins Garden в „Лахта-центре“ мы не строим»

Сергей: Даже не зайти, а вернуться — все-таки мы оба работали в Петербурге. Камбэк начнем с обкатанного — одноименный нашему московскому Wine & Crab откроется на Крестовском острове.

Иван: Рядом вода, яхты — мы поняли, что крабы, морепродукты будут здесь органичны. У нас отдельное здание неподалеку от того места, где раньше был Le Cristal. Ресторан спроектирован нами, построен под все наши хотелки.

Сергей: Постфактум ломать голову, как подладиться под существующие коммуникации — неправильно, поэтому помещение изначально соответствует нашему ТЗ. Во всех своих проектах мы не только повара: участвуем во всем вплоть до выбора паркетной доски и стульев. Дизайн, декор и кухня не могут быть, как лебедь, рак и щука, — тащить концепцию в разные стороны.

Иван: Петербургский Wine & Crab рассчитан примерно на 100 посадочных мест. У него офигительно красивая застекленная терраса на крыше здания: там будет классно даже зимой. Мы работали на Крестовском и знаем, что это сезонная история, но постараемся сделать так, чтобы люди приезжали к нам круглый год. В Москве Wine & Crab, казалось бы, открылся в совершенно не рабочем для столицы формате — в подвале. Коллеги, узнав, что мы взяли площадку на цокольном этаже, крутили пальцем у виска. А в итоге Wine & Crab шарашит, как крабовый макдональдс. Наша концепция — морепродукты по доступным ценам — как раз и возникла, чтобы крабов могли поесть все. Хотели, чтобы даже студенты приводили угостить своих мам и бабушек: наши родители в СССР явно не наелись крабовым мясом вволю.