От воронежских стейков до крафтового сыра: кто и чем торгует на обновленном Василеостровском рынке

Александр Шавлиашвили

ООО «РПК», Василеостровский рынок

Александр Шавлиашвили – создатель и идеолог Василеостровского рынка, а еще совладелец компании «РПК» – одного из крупнейших в Петербурге поставщиков рыбы и морепродуктов. Потому не удивительно, что рыбную лавку он курирует лично.

Почему мы решили сами заняться рыбным отделом на Василеостровском рынке? В каждой категории продуктов мы стараемся выбирать лучших. Поэтому здесь появились «Праймбиф», «Родина» и другие. По части рыбы я не вижу игроков, которые могли бы сделать это лучше нас. Мы занимаемся морепродуктами с 2012 года, покупаем их напрямую, и только у high-level-компаний – это порядка десяти сильных компаний из России, Японии, Марокко, Новой Зеландии, их руководителей я знаю лично. И мы будем продавать дешево. Та же самая рыба — из этого отдела — будет поставляться в рестораны города. Эту же рыбу будут готовить на Василеостровском рынке: мы откроем отдельную гриль-станцию на втором этаже, где можно будет приготовить все – от корюшки до сибаса, а съесть прямо на рынке.

Ассортимент будет делиться по направлениям — живая, охлажденная и замороженная рыба. Будут живые крабы, морские ежи, гребешки, беломорские мидии, раки. Из живой рыбы – осетрина, стерлядь, карпы. В числе охлажденной – у нас будет вся классическая линейка русской рыбы: судак, щука, корюшка в сезон. Будут премиальные позиции: например, японский охлажденный тунец и мурманская экспортная треска, которую в России до сих пор почти невозможно было купить.